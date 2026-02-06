HBB şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmıyor

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya’da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden deprem şehidi ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün selamları ve başsağlığı dilekleri iletilirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı. Ailelerin talep ve ihtiyaçları yerinde dinlenerek gerekli desteklerin sağlanması için notlar alındı.

Şehit ailelerine yönelik psikososyal destek, rehberlik ve dayanışma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, devletin ve HBB’nin her zaman ailelerin yanında olduğu vurgulandı.

Ziyaretler sırasında Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, yaşanan büyük acının ancak dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuyla aşılabileceğini belirterek, bu tür çalışmalarla toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sunduklarını ifade etti.