Hazmedemediysen maden suyu iç! Emniyetin TOGG'larını görünce içi acıyan DP'li vekil

Dün Jandarma ve Emniyet için alınan 5 bini TOGG, 7204 yeni aracın toplu teslim töreni yediden yetmişe her kesimden vatandaşlarımızı gururlandırırken, bazılarında ise büyük hazımsızlığa neden oldu. Hatta bazı muhalefet milletvekillerinin “içi acıdı”

Jandarma ve Emniyet’e toplu araç tesliminin Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilmesinden rahatsız olan “Altılı masa” artığı Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “insanın içinin acıdığını” belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sorular yöneltti. Uzun, törende binlerce yerli araç TOGG’un başrolde olmasını içine sindiremediğini gizlemeye çalışarak, “Bu şov merakı nedir? Avrupa’nın altıncı büyük havaalanı olan Atatürk Havaalanı’nı böyle saçma sapan şovlar yapabilmek için mi kapattınız? İnsanın içi acıyor!” şeklinde ifadeler kullandı.

İşte DP İzmir Milletvekili Salih Uzun’un o paylaşımı:

BU ŞOV MERAKI NEDİR? BUNDA BİR TUHAFLIK YOK MU?

Jandarma ve Emniyet için 7204 yeni araç almışlar. Çok iyi. Teslim töreninde bütün araçları, Atatürk Havaalanı arazisine getirtmişler.

ŞU SORULARA CEVAP VERİN Sn. Ali Yerlikaya:

7204 yeni aracın tamamı İstanbul’da toplandı mı? Toplandıysa NEDEN ve NASIL toplandı?

Fabrikalardan tırlarla mı getirildi? Eğer öyleyse 900 ila 1200 arası tır gerekli. Bunun maliyeti nedir?

Teslim yeri olarak İstanbul’u gösterdiyseniz ve bu maliyet firmaların üzerinde kaldıysa, İstanbul’dan görev yerlerine dağıtımı nasıl oldu?

Neden görev yapacakları yerlere doğrudan gönderilmedi?

Yok eğer önce görev yerlerine gönderildi ve sonra sürülerek İstanbul’a getirildi ise yakıt ve personelin harcırah maliyeti nedir?

Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri varken neden bu kadar masraf yapıldı? İlla büyük bir tören yapıp araçları göstererek “dosta güven, düşmana korku” vermek istediyseniz, sadece İstanbul’da kullanılacak olanlarla yapsaydınız. Onlar da gayet görkemli olurdu.

Bu masraf genel bütçeden mi yapıldı? Türk Polisini Güç. Vakfı vb. yollarla mı yapıldı? Sponsorlar marifetiyle mi yapıldı? Eğer öyleyse bu kaynak çok daha anlamlı yerlere yapılamaz mıydı?

Mehmet Şimşek buna ne diyor?

Ondan da önemlisi, tasarruf için servisleri kaldırılan #memurlar buna ne diyor?

Son bir soru daha:

Avrupa’nın altıncı büyük havaalanı olan Atatürk Havaalanı’nı böyle saçma sapan şovlar yapabilmek için mi kapattınız? İnsanın içi acıyor!