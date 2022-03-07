Hazla Kaya kimdir? Hazal Kaya Ahmet Hakan kavgasının sebebi ne?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlıklı bir yazı yazdı. Hakan yazısında, Kaya'nın oyunculuğundan "nefret ettiğini" ifade etmiş ve bu "nefretinin" sebeplerini açıklamıştı.

Hazal Kaya, Ahmet Hakan’a ne cevap verdi?

Hazal Kaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Hakan'a yanıt verdi. Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"

Hazal Kaya kimdir?

Leyla Hazal Kaya 1 Ekim 1990, Konya doğumlu. Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.

Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Hazal Kaya 2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenmiştir. Çiftin Fikret Ali isminde bir oğlu vardır.