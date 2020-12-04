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Aktüel Hazırlıkta başarısız olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Aktüel

Hazırlıkta başarısız olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek - Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 7-11 Aralık'ta yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:42:27 -
Hazırlıkta başarısız olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, iki yıl içinde başarılı olamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretimi gerçekleştirilen programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 7-11 Aralık'ta yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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