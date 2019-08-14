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Hazırlıklar tamam! O ülke haftada 4 gün çalışacak

Rusya, işsizliğin önüne geçmek ve yaşam kalitesi artırmak için kademeli olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçmeye planlıyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:17
Hazırlıklar tamam! O ülke haftada 4 gün çalışacak

Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneri haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili Andrey Isayev, çalışma günü sayısının azaltılması sayesinde Rus vatandaşlarının ücret kaybı yaşamadan ailelerine ve hobilerine daha çok vakit ayırabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43'ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu.

Fakat Rus halkının endişelerinin aksine Isayev, haftada 4 gün çalışma sisteminde çalışanların mevcut maaşlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasının kademeli olması gerektiğine dikkat çeken Isayev, bu sayede işverenlerin ve çalışanların yeni sisteme uyum sağlayabileceğini ifade etti.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Haftada 4 gün çalışma sistemi sayesinde ülkede işsizliğin de azaltılması hedefleniyor. Yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların önümüzdeki ay başlaması planlanıyor.

Sistem daha önce Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev tarafından da gündeme getirilmiş ve öneri ülkenin en büyük sendika grubu olan Bağımsız Sendikalar Federasyonu tarafından desteklenmişti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:17
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