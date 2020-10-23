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Aktüel Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere Türkçe programlara kayıt imkanı
Aktüel

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere Türkçe programlara kayıt imkanı

ÖSYM, bu durumdaki öğrencilerin başvurularını 2 Kasım'a kadar alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:49:49 -
Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere Türkçe programlara kayıt imkanı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri için başvuruları alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, devam etmelerine rağmen zorunlu hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrenciler, başvurmaları halinde başka bir üniversite veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri için başvurular, ÖSYM tarafından bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar alınacak.

Adaylara başvuru öncesinde, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri tavsiye edildi.


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