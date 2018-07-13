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Hazırlık maçında Fenerbahçe'ye soğuk duş!

Gelecek sezon hazırlıklarını İsviçre ekibi Lozan'la yaptığı maçla sürdüren Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 22:32
Hazırlık maçında Fenerbahçe'ye soğuk duş!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'de Lozan ile karşılaştı. İsviçre'de oynanan maçta Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

KOLLOLLI'DEN İKİ GOL

Mücadelede Fenerbahçe'nin tek golünü 82. dakikada Yiğithan Güveli kaydetti. Lozan'ın gollerini ise peş peşe 75. ve 77. dakikada Benjamin Kololli attı.

SONRAKİ SINAV: FULHAM

Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 18 Temmuz Çarşamba günü Fulham ile oynayacak.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 22:32
  1. Fenerbahçe
  2. İsviçre
  3. Lozan

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