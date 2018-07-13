Hazırlık maçında Fenerbahçe'ye soğuk duş!
Gelecek sezon hazırlıklarını İsviçre ekibi Lozan'la yaptığı maçla sürdüren Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup oldu.13 Temmuz 2018 Cuma 22:32
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'de Lozan ile karşılaştı. İsviçre'de oynanan maçta Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
KOLLOLLI'DEN İKİ GOL
Mücadelede Fenerbahçe'nin tek golünü 82. dakikada Yiğithan Güveli kaydetti. Lozan'ın gollerini ise peş peşe 75. ve 77. dakikada Benjamin Kololli attı.
SONRAKİ SINAV: FULHAM
Fenerbahçe bir sonraki hazırlık maçını 18 Temmuz Çarşamba günü Fulham ile oynayacak.
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