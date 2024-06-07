Haziranda mı emekli olunmalı, temmuzda mı? Hangisi daha avantajlı? İşte cevabı

Noyan Doğan, "haziran ayında mı yoksa temmuzda mı emekli olunması gerektiği" sorusunu ele aldı. Emekli maaşının hesaplanmasında farklı faktörlerin etkili olduğunu belirten Doğan, haziran ayında emekli olmanın temmuz zammından yararlanmayı engellemediğini yazdı. Doğan, kıdem tazminatı tavanının temmuzda artacağını ve bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladığı Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Haziran ayı başlarında genellikle emekliliği gelmiş okuyuculardan gelen sorular aynı olur; ‘haziran ayında da mı emekli olmalıyım yoksa temmuz ayını mı beklemeliyim, bu ay emekli olsam daha mı avantajlı, temmuz ayında olmak mı avantajlı?

(...) Hiçbir fark olmaz. Yani, emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle, temmuz ayında vermek ya da temmuz ayından sonra vermek arasında emekli maaşı açısından hiçbir fark olmayacaktır. Diyelim ki, haziran ayında emekli oldunuz, 2024’ün Ocak ayındaki emekli zamları maaş hesabınıza yansıtılacak ve temmuz ayında yapılacak zam artışları da temmuz ayında alacağınız maaşa eklenecek. Temmuz ayında emekli oldunuz, temmuz ayındaki emekli zamları maaşınıza eklenecek. Temmuz ayından sonra, mesela ağustos ya da eylül ayında emekli oldunuz, yine temmuz zamları emekli maaşınıza yansıtılacak.

TEK FARK KIDEM TAZMİNATI

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Emeklilik dilekçesini haziran ayında vermekle temmuz ayında vermek arasında tek bir fark var; o da kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı tavanı ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor. Bugün için uygulanan kıdem tazminatı tavanı 35 bin lira. Temmuz ayında ise kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlenecek ve bugünkü tutarın üzerinde olacak. Maaşınız 35 bin liranın altındaysa temmuz ayında kıdem tazminatı tavanındaki artış sizi etkilemez, emeklilik için temmuz ayını beklemenize gerek yok. Brüt maaşınız 35 bin liranın üzerindeyse emeklilik için temmuz ayını bekleyebilirsiniz, çünkü tavan artacağından daha yüksek kıdem tazminatı alırsınız."