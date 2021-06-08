Haziranda iki önemli projenin heyecanı yaşanacak

Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli ay sonunda atılacak. Türksat 5A uydusu da haziranda hizmete alınacak. 8 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden uzaya fırlatılan uydu, 3 Mayıs’ta 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Test çalışmaları da tamamlanan Türksat 5A, yakında devreye girecek. Uydu, Türkiye’yi dünyada yeni ‘Ku-Band’ kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. 2011’de açıklanan Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Söz konusu köprülerden ilkinin temeli de ay sonunda atılacak. Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1.4 milyar doları bulacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 2007e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.