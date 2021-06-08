  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güney Afrikalı kadın doğum rekoru kırdı! Tek seferde...

Dünya Türk mafya liderini konuşuyor! Uluslararası suç örgütünü yanlışlıkla çökertti

ABD'den yeni S-400 teklifi! Türkiye reddetti

İsrailli bir şirket Suudi Arabistan’a casusluk teknolojisi sattı

Polonya'ya yapılan satış sonrası sıraya girdiler... O ülkeden Türkiye'ye kritik ziyaret

Güldür Güldür kendi sonunu hazırlıyor! O sahne infial uyandırdı... Ali Sunal'a tepkiler çığ gibi

Ermenistan askerinden alçak girişim

Ne utanma, ne istifa ne de soruşturma var! Pompaladıkları korku yanlarına mı kalacak?

DEVA Partisi'nden istifa etti, Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var
Selman Esad ile anlaşma yolunda
Katar'dan Kanada'daki kalleş saldırıya tepki
Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a teklif
Ekonomi Haziranda iki önemli projenin heyecanı yaşanacak
Ekonomi

Haziranda iki önemli projenin heyecanı yaşanacak

Türkiye’de haziran ayı içerisinde iki önemli projenin heyecanı yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:12:00 -
Haziranda iki önemli projenin heyecanı yaşanacak

Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli ay sonunda atılacak. Türksat 5A uydusu da haziranda hizmete alınacak. 8 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden uzaya fırlatılan uydu, 3 Mayıs’ta 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Test çalışmaları da tamamlanan Türksat 5A, yakında devreye girecek. Uydu, Türkiye’yi dünyada yeni ‘Ku-Band’ kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. 2011’de açıklanan Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Söz konusu köprülerden ilkinin temeli de ay sonunda atılacak. Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1.4 milyar doları bulacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 2007e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay