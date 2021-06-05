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Ekonomi Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisi başından beri sağlanan nakdi ücret desteği alan vatandaşlar Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Nakdi destek ödemesi bu ay yattı mı? Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 01:02:00 -
Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; nakdi ücret desteği olarak da bilinen ücretsiz izin parası ödeme tarihleri duyuruldu. Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Haziran ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını ifade etti.

Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

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