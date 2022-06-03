Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? Haziranda kiralar ne kadar olacak?

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 73,50 seviyesine yükseldi. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69, 97 olarak açıklanmıştı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları arasıonda bulunan 12 aylık TÜFE ortalaması, yıllık kira artışlarının belirlenmesinde kullanılıyor. Bu oran ile ev sahiplerinin, kiracıları için yapabileceği yasal zam oranı belirleniyor.

Haziran ayı kira artış oranı 2022 hesaplama!

Konut kirası: 1000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2022 kira artış oranı: yüzde 39,3

Haziran ayı kira zammı tutarı: 393 TL

Haziran ayı TÜFE zamlı yeni kira tutarı: 1.393 TL.

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Kira artışı düzenlemesi nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı konuyla ilgili devrede. Çalışmanın bir hafta içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Geçici olması planlanan düzenlemede enflasyonda bir miktar daha yükselişin yaşanabileceği bunun da kanuni artış oranlarını bile yüksek tutacağı düşüncesiyle buraya bir sınır getirilmesi planlanıyor. TÜFE'den ayrıştırılmış veya TÜFE'ye bağlı olsa bile sınırlandırılmış bir artış oranı geçerli olacak. "TÜFE 12 aylık ortalamasının yarısı kadar kira artışı yapılır" şeklinde bir hüküm getirilebilir. Henüz bu oran için çalışmalar devam ediyor.