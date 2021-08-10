  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli olarak üretildi... İlk kez görücüye çıkıyor!
Alevlerden kurtulan yavru sincap yoğun bakımda tedavi görüyor
ABD'den 11 Eylül hamlesi! Gizli hiç bir şey kalmayacak
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Ekonomi Haziran ayı işsizlik rakamları | Türkiye'de işsizlik oranı 2021
Ekonomi

Haziran ayı işsizlik rakamları | Türkiye'de işsizlik oranı 2021

TÜİK işsizlik rakamları | Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin işsizlik rakamlarını paylaştı. Peki, Türkiye'de işsizlik oranı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 10:55:00 -
Haziran ayı işsizlik rakamları | Türkiye'de işsizlik oranı 2021

Milyonlar haziran ayı işsizlik oranlarını araştırmaya başladı. Peki, işsizlik oranları açıklandı mı? 2021 işsizlik oranları güncel

Haziran ayı işsizlik rakamları | Türkiye'de işsizlik oranı 2021 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,7 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kamu işçi maaşları ne kadar? 2021 kamu işçi toplu sözleşme zammı?
Kamu işçi maaşları ne kadar? 2021 kamu işçi toplu sözleşme zammı?

Ekonomi

Kamu işçi maaşları ne kadar? 2021 kamu işçi toplu sözleşme zammı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay