Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6’ya yükseldi

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayında göre yüzde 17,3 oranında gerileyip 2 milyar 836 milyon dolar olurken, dış ticaret hacm ise yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar oldu.

2020 yılı Mayıs ayında yüzde 74,5, geçen yılın Mayıs ayında ise yüzde 77,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranın Haziran ayında yüzde 82,6’ya yükseldi. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,8 seviyesine ulaştı. Bu rakam Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 75,9 olarak gerçekleşmiştir.

Haziran ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen fasıl “motorlu kara taşıtları” oldu

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,19 azalışla 1 milyar 719 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 14,89 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 293 milyon dolar) ve %13,28 artışla “Demir ve Çelik” (774 milyon dolar) oldu.

Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Mayıs ayına kıyasla Haziran ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarpmaktadır. Buna göre Haziran ayında bir önceki aya göre Motorlu Kara Taşıtları faslı ihracatı %69,9, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı %52,3, Mobilyalar faslı ihracatı %48,4, Kazanlar ve Makinalar faslı ihracatı % 41,4, Demir ve Çelik faslı ihracatı %37,9 ve Elektrikli Makine ve Cihazlar ihracatı %31,6 oranında artmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya aldı. Haziran ayında 207 farklı ihracat pazarına ulaşıldı

Bir önceki aya göre önemli pazarlardan İngiltere’ye % 80,82, Almanya’ya %40,6, İtalya’ya %55,3, Hollanda’ya %20,7, Irak’a %16,3 ve Belçika’ya %13,2 oranlarında ihracat artışı kaydedilmiştir.

En büyük ilk 3 ihracat pazarı toplam ihracatın yüzde 23,0’ünü oluşturdu

Haziran ayında GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç olan Almanya, İngiltere ve ABD’ye yönelik ihracat toplam aylık ihracatın % 23’ünü oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke olan Çin, Almanya ve Rusya Federasyonunun aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 28,5 olarak gerçekleşti

2020 yılı Haziran ayında potansiyel pazarlardan Çin’e ihracat %19,59, Rusya’ya ihracat ise %34,02 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,85 artışla 6 milyar 531 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapılan ihracat toplam ihracatın %48,5’ini oluşturdu

Geçen yılın aynı ayına göre 2020 yılı Haziran ayında görülen İngiltere’ye %42,9’luk, Belçika’ya %38,3’lük, İsveç’e %15,9’luk, Almanya’ya %12,5’lik ve Yunanistan’a %7,4’lük ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu

2020 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (7 milyar 971 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 242 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 104 milyon dolar) izlemiştir.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (9 milyar 145 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Hava Yolu” ulaşımı (3 milyar 539 milyon dolar) ve “Kara Yolu” (2 milyar 972 milyon dolar) takip etmiştir.

Aktif firma sayısı arttı

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki aya göre 9 bin 983 artışla 1 milyon 949 bin 57 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 44,7’sini oluşturmuştur. Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,68 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 15 milyon 258 bin olarak gerçekleşti.