Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı ve Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yaşlı ve bakıma muhtaç bireylere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parası yatan iller belli olmuştu. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak ve Evde bakım parasının yattığını nereden kontrol edebilirim? İşte merak edilen haberin detayları…

Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evde hasta ve yaşlı yakınına ödenen maaşlara memur ve memur emeklerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Evde Bakım Yardımı maaşları, 2021 yılı ilk 6 aylık dönem için kişi başına 1.657,86 TL'ye yükseldi.

Evde Bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım aylığını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.