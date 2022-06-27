Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Son dakika 2022 Haziran enflasyon oranı nedir? Temmuz ayı enflasyon zam oranları belli oldu mu? Haziran ayına ilişkin enflasyon oranları hem memur hem memur emeklisi hem SGK ve Bağkur emeklisi hem dul yetim ayığı, 65 yaş aylığı alanlarca merak ediyor. Memur ve emekliye temmuz ayında enflasyon farkı verilecek. Ayrıca asgari ücretli çalışanların maaşlarına da enflasyon farkı eklenmesi bekleniyor. Tüm bunlar ışığında haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte 2022 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları ortaya çıkmış olacak. Peki haziran 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 yılın ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak?
6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanan memur ve emekli maaşları için gözler TÜİK’in açıklayacağı 2022 yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarında. Mayıs ayında yüzde 2,98 artışla %73,50 oranında gerçekleşirken 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Haziran ayı verileri milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendirirken, maaşlara yapılacak zam açıklanacak enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak.
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın Haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da açıklayacak.
2022'de enflasyon beklentisi ne kadar?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur ve enflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi. Nebati, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı Mayıs ayında ihracatın yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini söyledi.