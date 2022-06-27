Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 

Son dakika 2022 Haziran enflasyon oranı nedir? Temmuz ayı enflasyon zam oranları belli oldu mu? Haziran ayına ilişkin enflasyon oranları hem memur hem memur emeklisi hem SGK ve Bağkur emeklisi hem dul yetim ayığı, 65 yaş aylığı alanlarca merak ediyor. Memur ve emekliye temmuz ayında enflasyon farkı verilecek. Ayrıca asgari ücretli çalışanların maaşlarına da enflasyon farkı eklenmesi bekleniyor. Tüm bunlar ışığında haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte 2022 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları ortaya çıkmış olacak. Peki haziran 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2022 yılın ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak?