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Kadın - Aile Hazır yufka ile baklava nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Hazır yufka ile baklava nasıl yapılır?

Bayram yaklaştıkça baklava tarifleri aramaları hız kazandı. En fazla tercih edilenlerden biri de hazır yufka ile yapılan baklava. Ramazan bayramı için zahmetsiz kolay baklava yapımı için hazır yufka tercih edilebilir. Peki, Hazır yufka ile baklava nasıl yapılır? Baklavalık yufkadan baklava yapımı....

Yeniakit Publisher
2021-05-11 18:47:00 -
Hazır yufka ile baklava nasıl yapılır?

Baklavalık hazır yufka ile bayram baklavası yapmak isteyenler için derlediğimiz yazımızdan, hazır yufka ile baklava yapılışını ve gerekli malzemelerin listesini görebilirsiniz. İşte tarifi...

Hazır yufka ile baklava nasıl yapılır?

Malzemeler

– 1 paket baklava hamuru
– 4 bardak ceviz içi
– 1,5 bardak sıvı yağ
– 1 bardak tereyağı (Erimiş)

Şerbeti için;

– 4 bardak su
– 4 bardak şeker
– Yarım limon suyu

Yapılışı

Öncelikle şerbet için şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlayınca üzerine limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika sonra kapatın ve soğumaya bırakın. Baklavayı yapacağınız tepsiyi yağlayın ve bir kat yufkayı serin. Çekilmiş ceviz içini üzerine serpin. Üzerine bir kat daha yufka koyun. Onun üzerine erimiş tereyağını sürün. Tekrar bir kat yufka serin ve bir kat daha ceviz serpin.

Bu şekilde sırasıyla yağ ve ceviz olacak şekilde yufkaları dizin. Son üç kata sadece yağ sürün. Ardından bıçakla baklavayı dilimleyin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-30 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve sıcağının geçmesi için bekletin. Ardından şerbetini dökün. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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