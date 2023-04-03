Hazır yemekler iş hayatında altın çağını yaşıyor

Ambalajlı hazır yemek ürünlerindeki çeşitlilik iş dünyasının iştahını kabarttı. Ton balığından pirinç pilavına, noodle’dan zeytinyağlı yemeklere kadar pek çok ürün, market raflarındaki yerini artırmaya başladı. İş yerlerinin alışveriş adresi Avansas bu kez çalışanların hazır yemek ürünü alışveriş tercihlerini araştırdı.

Bireysel müşterilerin yarısından fazlası ambalajlı hazır yemek ürünlerinden alıyor

Yapılan araştırmaya göre bireysel müşterilerin yarısından fazlası ambalajlı hazır yemek ürünlerinden satın alıyor. Bireysel müşterilerde satın alım oranı yüzde 51 iken küçük işletme çalışanlarında yüzde 26, orta büyüklükteki işletmelerde bu oran yüzde 13. Tüm müşteri gruplarında en çok kullanılan hazır yemek ürünü ton balığı olurken bireysel müşterilerde ton balığını noodle, barbunya, hazır çorba ve kuru fasulye takip etti. Küçük işletmelerde ise yine ton balığının ardından hazır çorba, bulgur pilavı, barbunya ve kuru fasulye sıralandı.

Bireysel müşterilerin yüzde 31’i, küçük işletmelerde çalışanların yüzde 41’i haftada 1 kez ambalajlı hazır yemek ürünü aldığını ifade etti. Hazır yemek ürünleri için ayrılan bütçe de merak konusu olurken bireysel müşterilerin yüzde 64’ü tek seferlik alışverişte 200 TL’ye kadar bütçe ayırıyor. Küçük işletmelerin de yüzde 38’lik oranı yine 200 TL’ye kadar bütçe ayırdığını aktardı.

Mercimek çorbası ve nohutlu pilav tercih sebebi

Yapılan araştırmada bireysel müşterilerin yüzde 84’ü “Evde yemek olmadığı zaman” hazır yemek aldıklarını belirtirken “İş yerimde çalışırken” yanıtını verenlerin oranı yüzde 32 oldu. Ayrıca küçük işletmelerin yüzde 84’ü iş yerlerinde hazır yemeği ısıtabilecek mikrodalga fırın ya da ocak bulunduğunu aktardı.

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En sık tercih edilen hazır yemek seçenekleri arasında yer alan çorbada ise genel tercih mercimek oldu. Hem bireysel müşteriler hem de küçük işletmeler mercimeği tercih ederken pirinç pilavı çeşitlerinde ilk sıradaki seçim nohutlu oldu. Bulgur pilavında ise Türkiye genelinde sebzeli ve nohutlu alternatifleri tercih edildi.

Makarnada tercih sadeden yana olurken son dönemin gözdelerinden noodle’da bireysel müşteriler körili, küçük işletmeler tavuk çeşniliye oy kullandı. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden zeytinyağlı yemeklerinde en çok tercih edilen taze fasulye oldu, ikinci sırada ise enginar yer aldı.

Hazır yemek satın almada önem verilen konuların başında ise içerdiği ürünlerin kalitesi oldu. Ürünün doyurucu ve besleyici olması, renklendirici ve koruyucu vb. madde içermemesi ve ürünün fiyatı da önem verilen konular arasında yer aldı.