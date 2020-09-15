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Ekonomi Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin
Ekonomi

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin

Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde yaptığı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yarısından fazlasını kadın dış giyim ürünleri oluşturdu - Yılın 8 ayında 200'ün üzerinde ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderen sektör temsilcileri, en fazla kadın dış giyim ürünü dış satımını Almanya'ya yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:03:35 -
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında "aslan payı" kadın giysilerinin

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den ocak-ağustos döneminde, yarısından fazlası kadın dış giyim ürünleri olmak üzere 10 milyar 330 milyon 733 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sektör temsilcileri 2020'nin 8 ayında 200'ün üzerinde ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye ürün gönderdi.

Sektör ihracatında ülke bazında Avrupa ülkeleri ve ABD, ürün bazında ise kadın kıyafetleri ön plana çıktı.

Ocak-ağustos döneminde 5 milyar 267 milyon 21 bin dolarlık kadın dış giyim ürünü ihraç edildi. Sektörün toplam dış satım tutarı ise 10 milyar 330 milyon 733 bin dolar oldu.

İhracatta ikinci sırada erkek dış giyim ürünleri yer aldı. Bu grupta 1 milyar 931 milyon 490 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri yılın 8 ayında en fazla kadın dış giyim ürününü Almanya'ya sattı. Bu ülkeye 1 milyar 34 milyon 436 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Kadın dış giyim ürünleri üreticileri, İspanya'ya 912 milyon 350 bin, İngiltere'ye 578 milyon 132 bin ve Hollanda'ya 370 milyon 83 bin dolarlık ürün gönderdi.

- Erkek kıyafeti ihracatında da ilk sıra Almanya'nın

Erkek dış giyiminde de en fazla ihracat Almanya'ya yönelik oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri bu ülkeye yılın 8 ayında 334 milyon 386 bin dolarlık erkek dış giyim ürünü sattı.

Erkek dış giyim ürünleri ihracatında 226 milyon 243 bin dolarla Hollanda ikinci sırada yer aldı. Fransa'ya 204 milyon 763 bin ve dördüncü sıradaki İspanya'ya 183 milyon 233 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin ocak-ağustos dönemindeki erkek iç giyim ürünleri ihracatı 112 milyon 512 bin dolar, kadın iç giyim ihracatı da 76 milyon 659 bin dolar olarak kayda geçti.


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