Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi Hazır giyim sektörü, ABD’den gelen ürün siparişlerinin artmasıyla birlikte bu ülkeye ihracatı 700 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, ABD’den gelen ürün siparişlerinin arttığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyip bu ülkeye yaptığımız ihracatı 700 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz” dedi. Karaca, sektör paydaşlarının çalışmalarını arttırmaları halinde ABD pazarına daha fazla satış yapabileceklerini söyledi.

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