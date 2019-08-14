Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
Hazır giyim sektörü, ABD’den gelen ürün siparişlerinin artmasıyla birlikte bu ülkeye ihracatı 700 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, ABD’den gelen ürün siparişlerinin arttığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyip bu ülkeye yaptığımız ihracatı 700 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz” dedi.
Karaca, sektör paydaşlarının çalışmalarını arttırmaları halinde ABD pazarına daha fazla satış yapabileceklerini söyledi.
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