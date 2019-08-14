0553 313 94 23

Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi

Hazır giyim sektörü, ABD’den gelen ürün siparişlerinin artmasıyla birlikte bu ülkeye ihracatı 700 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33
Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, ABD’den gelen ürün siparişlerinin arttığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyip bu ülkeye yaptığımız ihracatı 700 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz” dedi.

Karaca, sektör paydaşlarının çalışmalarını arttırmaları halinde ABD pazarına daha fazla satış yapabileceklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33
  1. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca
  2. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi dokusuna uygun hale getireceğiz”
    1. Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi..
    2. Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
    3. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29..
    4. Fındık harmana indi
    5. Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor
    6. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına..
    7. Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
    8. Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi"..
    9. Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti..
    10. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    11. Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
    12. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek,..
    13. Samsun’a yabancı ilgisi
    14. Türkiye semalarından 20 saniyede bir..
    15. İstanbul'da 2 gemi çarpıştı
    16. Kansere karşı en dirençli kan grubu..
    17. Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon..
    18. FLO’dan Erzurum’a yeni mağaza
    19. Bakan Albayrak'tan dikkat çeken..
    20. Marmara'daki gemi kazası
    21. Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
    22. Konya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralı
    23. Vodafone’dan firmalara tasarruf imkânı
    24. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    25. Her evde yapılıyor! Ölümcül tehlike...
    26. Kamu bankalarından ekonomiye 1.1..
    27. En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi..
    28. Büyükşehir’den Başkent’te asfalt atağı
    29. Emniyet duyurdu: 29 ilde operasyon!
    30. Gebelikte hareketsizlik bebeği ve..
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi