Hazır giyim ihracatçısı tam kapasite çalışıyor

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, siparişlerin peş peşe geldiğine işaret etti. Hazır giyim ihracatının önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Sertbaş, “Firmalarımız yakın gelecek için yeni sipariş alamıyor. Şu anda yüzde 100’e yakın kapasiteyle gidiyoruz. Bu yılın sonunda 20 milyar doları yakalayabiliriz” dedi.

Mavi yakalı sıkıntısı

Türkiye’nin batı illerinde sektörde çalışacak mavi yakalı bulmakta zorlandıklarından da yakınan Sertbaş, “Biz artık emekli olan elemanımızın yerine genç birini bulamıyoruz. Dolayısıyla artık doğu illeri gündemimize geliyor. Oralarda iş gücünün olduğu görülüyor. Artık yavaş yavaş üretimler oraya kayacak gibi” diye konuştu. Sertbaş, ayrıca Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak yılı 1.5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Yüzler gülüyor

Öte yandan; Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) elde edilen veriler yüzleri güldürdü. Verilere göre ilk 7 ayda hazır giyim ihracatı, yüzde 27 artarak 11 milyar 131 milyon doları buldu. İhracatta bir numarada bir milyar 897 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi bir milyar 470 milyon dolarla İspanya, bir milyar 124 milyon dolarla İngiltere takip etti. İlk 7 ayda Çekya’ya ihracat yüzde 202 artışla 49 milyon dolardan 148 milyon dolara yükseldi. Tunus’a ihracat ise yüzde 250 artışla 18.1 milyon dolardan 63.5 milyon dolara çıktı.