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Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:20
Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 27 Şubat valörlü, 24 Şubat 2021 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 24 bin 294 kilogram altın karşılığında kira sertifikası ihracı yapıldı.

Ayrıca bakanlık, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli bin 883 kilogram altın karşılığı altın tahvilini de ihraç etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:20
  1. altın tahvili
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