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Ekonomi

Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:30:29 -
Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 992,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,49, bileşik faiz yüzde 10,76 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 593 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 957 milyon lira ve net satış 992,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılardan 2 milyar 386 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 1 milyar 992,2 milyon lira borçlandı.

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