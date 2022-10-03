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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından Risk Analizi mesajı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından Risk Analizi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan Risk Analizine ilişkin açıklama yaparak, “2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:55:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığından Risk Analizi mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan Risk Analizine ilişkin, “2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelenmiştir.” ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan Risk Analizine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: “3 Ekim 2022 Risk Analizi Genel Müdürlüğünün veri analitiği çalışmaları kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelenmiştir. Geliştirilen yeni risk senaryoları ile birlikte imalat sektöründe 56.888 mükellef, toptan sektöründe 94.498 mükellef ve perakende sektöründe 221.206 mükellef olmak üzere toplam 372.592 mükellef alternatif analize tabi tutulmuştur. Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372.592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106.821 mükellef riskli kabul edilmiştir. Yapılan analizin kapsamı, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yöneliktir. Üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı esas alınacak olup tespit edilen mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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