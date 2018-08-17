Hazine ve Maliye Bakanlığından kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önemli bir açıklamada bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün kamuoyuna bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar Bakanlığımız tarafından alınan kararlar şeklinde yansımıştır.

Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır.

Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur."