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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF ile anlaşma yapıldığı ve para alınacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Sor tahsisatı üye ülkelere kota payları oranında yapılıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 13:28:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'IMF' ile ilgili basın yayın organlarına yansıyan 'Özel Çekme Hakkı' tahsisatına ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, IMF ile herhangi bir program ilişkisine girilmediği, anlaşma yapılmadığı net şekilde belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Basın yayın organlarında IMF SDR (Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifade ile koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

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