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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğe dair ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:02:00 - 2021-10-13 16:04:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirtirken söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik yetkili müesseseler tebliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgili olmayan bazı iddialara yer verildiği görüşmüştür. Tebliği ile yapılan değişiklik döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır." denildi.

 

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