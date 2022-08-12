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Aktüel Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 82 milyona uyarı: Sakın yapmayın
Aktüel

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 82 milyona uyarı: Sakın yapmayın

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kendilerini telefonda "avukat" olarak tanıtıp haklarında "Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü" tarafından idari para cezası uygulandığını söyleyerek para göndermelerini isteyen şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:59:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 82 milyona uyarı: Sakın yapmayın

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığa bağlı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulunduklarının ihbar edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bakanlığın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

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