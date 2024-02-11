Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar: KDV'de yeni düzenleme! Hepsini Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri de KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlar arasına alındı. Bu sayede, kayıt dışılıkla mücadeleye katkıda bulunulması ve vergi gelirlerinin artması hedefleniyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlar kapsamında Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri eklendi.

TEBLİĞİN GEREKÇESİ

Tebliğin gerekesinde, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinin de KDV tevkifatı yapabilmesinin kayıt dışılıkla mücadeleye katkıda bulunacağı ve vergi gelirlerinin artmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Tebliğin bazı maddeleri 11 Şubat 2024 tarihinde bazıları ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, tebliğin kayıt dışılıkla mücadeleye katkıda bulunacağını ve vergi gelirlerinin artmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Ayrıca, tebliğin kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinin mali disiplinini de güçlendireceğini belirtiliyor.

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Bazı mükellefler ise tebliğin kendilerine ek yükümlülükler getirdiğini ve uygulamanın zor olacağını savunuyor. Tebliğin uygulamasının nasıl olacağı ve ne gibi sonuçlar doğuracağı zamanla görülecek.