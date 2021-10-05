Hazine ve Maliye Bakanlığı, sınav duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No: 112 Kat: 4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir.

Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/icdenetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM’ye bildirilen adaylar, ÖSYM’ye başvurularını 08-11 Kasım 2021 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. ÖSYM’ye yapılacak başvuruların şekli, sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itirazlara ilişkin esas ve usuller ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir.

Sınava girecek adaylar 08-12 Kasım 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 280,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır.

08-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 16 Kasım 2021 tarihi olacaktır.

Sınav 05/12/2021 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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