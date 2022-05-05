Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir" dedi.
Bakan Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyon hepimizin ortak meselesidir. Ancak bu durum ihracat, istihdam, yatırım ve üretimdeki artışlarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdığımız gerçeğini asla gölgeleyemez" ifadelerine yer verdi.