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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kararlılıkla devam edeceğiz
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kararlılıkla devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Nebati, işletme ve KOBİ'lerin desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 19:12:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kararlılıkla devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

İş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdikleri görüşmeleri sürdürdüklerini bildiren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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