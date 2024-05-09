Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten müjde: TCMB’nin rezervleri milyarlarca dolar artış gösterdi



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin gidişiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Şimşek, dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişine işaret ederek rezervlerde olumlu seyrin devam edeceğini söyledi. Bakan Şimşek’in açıklamaları şöyle:

“TCMB’nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.”