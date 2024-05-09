  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

ANKA SİHA'lar Güney Çin Denizi'ne hazırlanıyor! Her şeyi görmek ve duymak istiyoruz!

MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum

Aracına bunu taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!

Dün İstanbul, bugün Antalya! Corendon'a ait uçağın inişte ön tekeri patladı! Faciadan dönüldü!

Homoluğu özendiriyorlar: Antalya’da skandal yarışma

CHP’l isim köprüyü geçince itiraf etti! Fatih Erbakan bak Barış Yarkadaş ne diyor

Fıkra bu kadar! Hamas'a 'terörist' diyen Ekrem İsrail'i eleştirdi
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten müjde: TCMB’nin rezervleri milyarlarca dolar artış gösterdi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten müjde: TCMB’nin rezervleri milyarlarca dolar artış gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-05-09 17:44:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten müjde: TCMB’nin rezervleri milyarlarca dolar artış gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişine işaret ederek rezervlerde olumlu seyrin devam edeceği açıklamasında bulundu.

 


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin gidişiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Şimşek, dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişine işaret ederek rezervlerde olumlu seyrin devam edeceğini söyledi. Bakan Şimşek’in açıklamaları şöyle:
“TCMB’nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.
Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.
Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23