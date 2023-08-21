Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek korumasız gitti, sıra bekledi, yemeğini yedi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'daki Panora Alışveriş Merkezi'nde sade bir vatandaş gibi yemek yemeyi tercih etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'daki Panora Alışveriş Merkezi'nde sade bir vatandaş gibi yemek yemeyi tercih etti. Bakan Şimşek'in, Türkiye'nin görmeye aşina olduğu araç konvoyları, onlarca koruma ve görevlilerle hareket etmek yerine sade bir vatandaş gibi bir fast food restoranda sipariş verdikten sonra, hazırlanmasını beklemesi de dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre; koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve çeşitli menüleri olan lokantalara göz atıp “Kumpirevi” adlı restoranda karar kıldı.

Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.

Ancak, Şimşek'in bakan olarak göreve başlamasından sonra devreye alınan vergi ve zamlar, gıda fiyatlarında yaşanan büyük artış menüye de yansımıştı.

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Nitekim, Şimşek 3 Haziran'da bakanlık koltuğuna oturduğunda 80 lira olan karışık kumpirin fiyatı içindeki malzemeye göre değişim gösterse de artık 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor.

Şimşek'in tercih ettiği restoranda daha önce 60 lira olan en ucuz sade kumpirin fiyatı ise vergi artışları ve yükselen enflasyonun etkisiyle 102 liraya yükseldi.