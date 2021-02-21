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Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Şiddetle kınıyorum
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Şiddetle kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 23:14:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Şiddetle kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." dedi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları içinde, küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda, finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin, maksadı dışında çarpıtılarak, seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesinin, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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