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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, iş dünyası ile yapacakları görüşmeler kapsamında yarın TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek.
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, iş dünyası ile yapacakları görüşmeler kapsamında yarın TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:41:42 -
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, iş dünyası ile yapacakları görüşmeler kapsamında yarın TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelecek.
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