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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:19:46 -
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."
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