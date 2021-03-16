Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: Salı günü açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunuyor. Bakan Elvan, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk. Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik." ifadelerini kullandı.

Bakan Lütfi Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk. Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik.

"AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz"

Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi. Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız. AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.

"Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz"

Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz. Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik.

Salı günü açıklanacak

Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız. Ekonomi Reform Paketi her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız.

Vergi muafiyeti kalıcı olacak

Salgında en çok etkilenen kesim esnaf oldu. 2020'de ve 2021'de verdiğimiz destekler var. Elbette yeterli mi keşke daha fazla verebilsek. Salgının gelişim sürecine bağlı tekrar değerlendirmemiz mümkün olacak. Bütçe disiplinine dikkat etmeliyiz. Gerekli disiplini sağlıyoruz. 4,3 bütçe açığını 3,5'a çekeceğimizi Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Odaklandığımız alan bütçe disiplini ama esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. 850 bin esnafımızı ilgilendiriyor. Gelir vergisinden muaf tutuyoruz. İstisna uygulamamız 2021 kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

Kamuda taşıt alımına sınırlama

Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız. Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak. Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek

(Kamu ihaleleri) Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.

Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz.