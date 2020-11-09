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Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa talebi kabul edildi
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa talebi kabul edildi

Son dakika... İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı 'istifa' açıklamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir'' denildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:59:00 - 2020-11-09 22:26:39
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa talebi kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'istifa' talebiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı 'istifa' paylaşımıyla gözler resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrilmişti. AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik kendisine yöneltilen 'Berat Albayrak istifa etti mi?' sorusuna, 'Cumhurbaşkanımızın kendi takdiridir' şeklinde açıklama yapmıştı. Akşam saatlerinde İletişim Başkanlığı'nın açıklama yapması bekleniyordu. Berat Albayrak'ın istifa haberine dair merakla beklenen açıklama geldi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiği duyuruldu.

Albayrak'ın istifa talebi kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı 'istifa' talebiyle ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,  ''Cumhurbaşkanımız  tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevden af talebi kabul edilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Berat Albayrak Instagram'dan istifasını duyurmuştu

Berat Albayrak, dün Instagram hesabından sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı. Gözler AK Parti MYK sonrası yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Ancak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında istifaya dair net bir açıklamada bulunmamıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme, Cumhurbaşkanlığı makamının takdirinde olduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir." ifadelerini kullanmıştı.

Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı:

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Yorumlar

ömer

gozunuz aydin bakan gitt dolar düştü
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Can

Bir gündür TV de pengüinler seyrediyordum. Nihayet artik ana haberler basladi.
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