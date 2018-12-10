Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kasımdan sonra aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz."

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10 Aralık 2018 Pazartesi 13:27
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:27
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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