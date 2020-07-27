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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim"

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:57:33 -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim"

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin açıklanan ekonomik verileri değerlendirdi.

Kapasite kullanım oranının temmuzda 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim."

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