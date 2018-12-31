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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz"
31 Aralık 2018 Pazartesi 19:39
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:39
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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