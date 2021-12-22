  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atama
Gündem

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 05:29:00 -
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay