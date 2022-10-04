Hazine taşınmazları satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Banaz Milli Emlak Şefliğinde (Vergi Dairesi hizmet binası son kat) toplanacak Komisyon marifeti ile yapılacak.

İhaleye ilişkin dosya, şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Banaz Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilecek.

Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL ‘yi geçtiği takdirde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı kanuni faizi ile birlikte en fazla iki yılda eşit taksitlerle 3’er aylık dilimler halinde ödeyebilecektir. Taşınmaz satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Ancak, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün (Bütçe ve Yatırım Şubesi Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih 970974 sayılı yazılarına istinaden, satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.

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