THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi kasım ayında 4 milyar 352 milyon lira fazla verdi

07 Aralık 2018 Cuma 17:55
Hazine nakit gerçekleşmeleri

ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesinin, kasım ayında 4 milyar 352 milyon lira fazla verdiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 80 milyar 688 milyon lira, nakit giderleri 76 milyar 316 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 69 milyar 658 milyon lira, faiz ödemeleri ise 6 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 11 milyar 10 milyon lira fazla verdi.

Kasım'da nakit dengesi 4 milyar 352 milyon lira fazla verdi. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 188 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 4 milyon lirayı buldu.

Kur farklarından kaynaklanan düşüş 1 milyar 144 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 772 milyon lira arttı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:55
  1. Hazine nakit dengesi
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. nakit gerçekleşmeleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Davutoğlu, 'Pelikan dosyası' açıklaması: Pelikancıları biliyorum
    1. Ahmet Davutoğlu, 'Pelikan dosyası'..
    2. Avusturya'nın başkenti Viyana'da..
    3. Almanya Hristiyan Demokrat Birlik..
    4. Milli Savunma Bakanlığınca terörle..
    5. Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz gecesini..
    6. Avrupalı parlamenterlerden birlik için..
    7. Çin’den ABD ve Kuzey Kore’ye..
    8. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de
    9. Avukata FETÖ'den hapis
    10. Borsada endekslerin değişimi
    11. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    12. Kahve alırken bunlara dikkat edin
    13. Borsada günlük işlemler (2)
    14. Borsada günlük işlemler (1)
    15. Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı..
    16. Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye..
    17. Galatasaray'dan Demba Ba bombası
    18. Başkentteki belediye otobüsü kazası
    19. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
    20. İstanbul'da DEAŞ militanı yakalandı
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"