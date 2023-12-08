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Ekonomi Hazine nakit dengesi Kasım’da fazla verdi
Ekonomi

Hazine nakit dengesi Kasım’da fazla verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-08 21:32:00 -
Hazine nakit dengesi Kasım’da fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre Hazine nakit dengesi, kasımda 95 milyar 288 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 751 milyar 569 milyon lira, nakit giderleri 656 milyar 281 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 574 milyar 215 milyon lira, faiz ödemeleri ise 82 milyar 66 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 177 milyar 354 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesi 95 milyar lira fazla verdi

Kasım ayında nakit dengesinde, 95 milyar 288 milyon liralık fazlalık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 8 milyar 300 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 247 milyar 256 milyon lira artış görüldü.
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