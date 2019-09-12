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Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu

Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerini yürütmek üzere Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:09
Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu

Devletin iç ve dış borçlanma işlemlerini yürütmek üzere Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu.



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek. Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu.



Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şöyle sıralandı;


Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu ve diğer iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek.


Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akitve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakeleri yürütmek.


Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmaksuretiyle her türlü işlemi yapmak.


İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün politika,ilke ve stratejilerin belirlenmesineve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak.


Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek.


Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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