  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hazine avcıları 1400 yıllık tarihi eserlerle yakalandı

Antalya’da 3 kişi, 1400 yıllık işlemeli Roma mezar taşı, bronz heykel figürü, tarihi obje ve 7 sikke olmak üzere 11 parça tarihi eserle yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:56:12 -
Hazine avcıları 1400 yıllık tarihi eserlerle yakalandı

Antalya’da 3 kişi, 1400 yıllık işlemeli Roma mezar taşı, bronz heykel figürü, tarihi obje ve 7 sikke olmak üzere 11 parça tarihi eserle yakalandı.


Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda G.A., A.Ç. ve B.D.’nin Antalya’dan getirecekleri tarihi eserleri Taşağıl bölgesinde satacakları tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda şüpheliler, hepsi de 1400 olan yıllık işlemeli Roma mezar taşı, bronz heykel figürü, tarihi obje, 7 sikke olmak üzere 11 parça tarihi eserle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada sorguları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı