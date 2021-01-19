Hazine arazileri tarıma kazandırılıyor
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, 13 adet tarla vasfındaki araziyi ihaleyle satışa çıkardı. Satışla birlikte tarıma kazandırılacak arazilerden kazan-kazan ilkesiyle büyük bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yumruca ve Saltık köylerinde bulunan tarlaların açık teklif usulüyle satışı 17.02.2021 tarihinde Sandıklı Milli Emlak Şefliği İhale Odası Sandıklı - Afyonkarahisar’da yapılacak.
Hazineye ait taşınmazmalların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine de tabi tutulmayacak.
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