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Gündem Hazine ararken karşılarına bakın ne çıktı
Gündem

Hazine ararken karşılarına bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 18:07:00 -
Hazine ararken karşılarına bakın ne çıktı

Bartın'da ormanlık alanda hazine arayan 2 kişi, karşılarından jandarmayı buldu. tarihi eser arayan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Merkez Kocareis köyünde ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda yürüttükleri çalışmada kayalık bir bölgede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suç üstü yakaladı. Hazine hayali ile kazı yapan şahıslar ise bir anda karşılarında jandarma ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı.

Şahıslarla birlikte 1 adet elektronik metal el detektörü, kazıda kullanılan kazma, kürek, çekiç, tokmak ve levye gibi malzemeler de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.

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