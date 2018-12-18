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Hazine, altın ve döviz tahvili ihracına başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başladı.

18 Aralık 2018 Salı 10:28
Hazine, altın ve döviz tahvili ihracına başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başladı. Bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık’ta talep toplama yöntemiyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Altın tahvili ihracı

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca dün itibarıyla Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı da başladı. Söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vaad eden önce satış işlemlerine, aralarında Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın da bulunduğu (6. etaptan itibaren talep toplamaya başlayacak) bankalar aracılık edecek.

Çarşamba hesaplara geçecek

Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2 (yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk Lirası cinsinden ödenecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:28
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. altın tahvili
  3. altına dayalı kira sertifikası
  4. Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası
  5. Ziraat Katılım Bankası
  6. Vakıf Katılım Bankası
  7. Kuveyt Türk Katılım Bankası
  8. Türk Lirası

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